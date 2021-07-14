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Дом. Семья14 июля 2021 16:27

28 стобальников по результатам ЕГЭ насчитывается в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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В регионе 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщил и. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков.

В прошлом году на высший балл экзамены сдали 32 выпускника.

Отмечается, что чаще всего максимальные 100 баллов выпускники получают по русскому языку.

Более 80 баллов по отдельным предметам набрали 1 428 выпускника.

«Есть определенная отрицательная динамика по обществознанию и истории, но большинство ребят достойно справились с выпускными испытаниями, проявили себя взрослыми и ответственными, не допустили никаких нарушений правил проведения экзамена», - выступил Ермаков.