Детские останки попались поисковикам в расстрельной яме под Невелем

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Массовое захоронение обнаружено поисковой экспедицией «Долина» из Великого Новгорода и поисковиками Псковской области в Невельском районе возле деревни Борк. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

По данным Следственного комитета, в земле может находиться до нескольких тысяч человек, расстрелянных в период с 1941 по 1943 гг. немецко-фашистскими карателями и их пособниками.

С помощью местных жителей удалось восстановить события 1941 года, когда оккупанты свозили людей к карьеру и расстреливали.

Сообщается, что в раскопе попадаются детские останки.

По данным краеведов и военных археологов, карьер с останками советских мирных жителей может протянуться на несколько километров.