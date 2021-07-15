400 человек отключены от электроэнергии за долги в Псковской области

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За 2021 год поставщик отключил от электроэнергии 400 псковичей, не отреагировавших на предупреждение, пишет ПАИ. Общий долг «Псковэнергосбыту» составил более полумиллиарда рублей.

С начала года примерно 5 тысяч жителей Псковской области получили заказные письма, уведомляющие о долге. Согласно постановлению правительства, компания «Псковэнергосбыт» предупреждает о перспективном ограничении только один раз.

20 дней с момента получения письма есть у должника, чтобы выплатить полную сумму. Как правило, большинство потребителей исправно гасят долги. Проигнорировавшие предупреждение будут обязаны выплатить не только свой долг, но и компенсировать расходы энергокомпаний на работу по отключению и подключению жилья к электричеству.

Заплатить за свет без комиссии можно в личном кабинете на сайте «Псковэнергосбыта» или на сайте, но без регистрации. Кроме того, можно отправиться в центр обслуживания потребителей компании. После оплаты о погашении долга следует сообщить по указанному в квитанции номеру горячей линии или с помощью электронного письма по адресу info@pskovenergosbit.ru.