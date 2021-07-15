Участок дороги на Некрасова перекрыт для движения в Пскове

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Сегодня, 15 июля, с 9:30 до 19:00 участок улицы Некрасова от Комсомольского переулка до Музейного переулка закрыли для транспорта из-за проведения ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Чтобы объехать ремонтируемый участок дороги, псковичам следует использовать Комсомольский переулок и улицу Свердлова (движение от Октябрьского проспекта), улицу Советскую (движение к Октябрьскому проспекту).

Жителей города просят учесть эту информацию и заранее планировать свой маршрут.