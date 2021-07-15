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15 июля 2021 10:45

Псковичи поделились кадрами заката во время грозы

Ольга ЧЕРНЫШЕВАОльга ЧЕРНЫШЕВА
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Псковичи делятся фото закатов во время грозы

В Псковской области два вечера подряд на закате начинает штормить и в регион приходят грозы с дождем и молниями. Псковичи поделились в социальных сетях кадрами с молниями и малиновыми закатами.

Кадры огненного заката после ливня и грома, бушевавшего над Псковской инфекционной больницей опубликовала диетолог, заведующая отделом пульмонологии псковской областной инфекционной больницы и эксперт kp.ru Марина Керман.

Самым необычным ракурсом закатного солнца поделился губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он заснял закат на уровне птичьего полета - из самолета.

В видео смотрите подборку самых впечатляющих кадров грозы в Пскове и Великих Луках.