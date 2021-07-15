17 июля в Пскове будут развозить питьевую воду по графику

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График подвоза питьевой воды на время прекращения водоснабжения в Пскове 17 июля стал известен сегодня, 15 июля. Об этом сообщили в Горводоканале Пскова.

Учреждения здравоохранения и гостиницы получат питьевую воду согласно заявкам и утвержденному графику.

С 16:00 до 20:00 машины будут доставлять воду населению в следующие места города.

Машина №1

Рижский проспект, 25 (около гостиницы «Рижская») – 16:00 - 17:00

Рижский проспект, 68 (во дворе) – 17:30-18:30

Пересечение улицы Владимирская, 6 с Крёстками – 19:00 - 20:00

Машина №2

Проспект Энтузиастов, 5 А (у Торгового центра) – 16:00 - 17:00

Труда, 54 (во дворе) – 17:30 - 18:30

Текстильная, 9 (парковка Садового рынка) – 19:00 - 20:00

Машина №3

Яна Фабрициуса, 5 А (около Торгового центра) – 16:00-17:00

Ленинградское шоссе ДОС 120 А (парковка «Магнита») – 18:00 - 20:00

Машина предприятия №1

Коммунальная, 73 (около торгового центра «Гулливер») – 18:00-20:00

Машина предприятия №2

Алехина, 4 А (около магазина) – 17:00 - 19:00

На случай непредвиденных ситуаций для подвоза питьевой воды планируется задействование двух дополнительных автомашин по отдельным заявкам.