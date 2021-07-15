Опасные места для купания в Пскове будут патрулировать

.

Патрули будут стоять у опасных для купания мест в Пскове. Решение было принято сегодня, 15 июля, на координационном совещании при главе города Елене Полонской.

Патрулирование будет организовано у дамбы, у причала рядом с Ольгинским мостом и у старого пирса около ЖБИ. Кроме этого, глава города рекомендовала провести работу по запрету использования маломерных судов в районе городского пляжа.

«Для начала мы анализируем возможность установки и переустановки знаков безопасности на водных объектах в местах несанкционированного отдыха. Далее проходит установка знаков о запрете или опасности купания. На сегодняшний день в городе установлено 20 знаков о запрете купания и три - о запрете использования водных мотоциклов», - добавил председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьев.

Отметим, решение о патрулировании на период аномальной жары было принято участниками встречи единогласно.