Пенсионер въехал в столб-опору ЛЭП в Острове

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Пожилой мужчина госпитализирован в Островскую межрайонную больницу после столкновения автомобиля с опорой линии электропередач. Об этом сообщил корреспондент газеты «Островские вести».

Авария случилась сегодня, 15 июля, у дома №9 на улице Ветеранов Войн в Острове.

Как сообщается, водитель «Форда» врезался в столб-опору ЛЭП с такой силой, что столб упал.

Предположительно, причина ДТП - жаркая погода, которая оказала влияние на здоровье пожилого водителя. Предположительно, у пенсионера произошел сердечный приступ.