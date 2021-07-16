Какие документы теперь необходимы для заселения в гостиницы Псковской области

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Изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона в связи с распространением коронавируса внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона внёс поправки в регламент заселения в гостиницы, частные апартаменты, санатории и пансионаты, находящиеся на территории Псковской области.

Теперь заселяющиеся могут предоставить на выбор один из следующих документов: сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 в течение шести месяцев после выздоровления, предшествующих дню заселения, отрицательные результаты ПЦР-тестирования, справку о наличии антител класса G (IgG) к возбудителю коронавирусной инфекции, а также сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19.

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