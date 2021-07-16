Новый рекорд по вакцинации зафиксирован в Пскове

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15 июля рекордное количество жителей города сделали прививку от COVID-19. Об этом сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За вчерашний день первый компонент получили 2 178 человек, второй - 1 465.

Всего же прививку первым компонентом сделали почти 110 000 псковичей, а оба этапа вакцинации прошли 71 000.

На данный момент израсходовано 96,8% от поступившей вакцины.

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