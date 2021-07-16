Псков
Еще
Радио
Псков
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 июля 2021 13:31

Космос ближе, чем кажется: МКС будет видна на вечернем небе Пскова

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Наступило время, когда на большей части России и в странах ближнего зарубежья видна Международная космическая станция. Об этом сообщили авторы группы «ВКонтакте» «AstroAlert. Наблюдательная астрономия».

Станция движется с запада на восток. Приблизительно за 5 минут она пролетит через все небо.

С помощью телескопа можно увидеть станцию и при увеличении в 40 крат заметить «крылья» — солнечные батареи станции. Но не только с помощью техники можно увидеть МКС: невооруженным глазом она также видна. Около двух недель продлится сезон видимости.

С помощью сайта heavens-above.com можно рассчитать время и траекторию полёта МКС.