С 1 июля только владельцы карты «МИР» получат социальные выплаты

.

С 1 июля все социальные выплаты будут перечисляться только на карты платежной системы «МИР». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в Пенсионном фонде.

Изменения не затронут тех, кому деньги доставляет почта, кто уже получает средства на карту «МИР» или на счет, не привязанный к банковской карте, кому выплаты перечисляются на счета в кредитных организациях (на вклад, например), то есть без банковской карты, и для пенсионеров, проживающих за пределам Российской Федерации.

Если же выплаты перечислялись на карту другой платежной системы, то получателю все равно будут выплачены положенные деньги. Для этого после плановой выплаты необходимо обратиться в банк и получить средства наличными. За это время банк пришлет получателю уведомление с предложением выпустить карту «МИР».

Сообщить новые реквизиты счета в Пенсионный фонд можно как в электронном виде, через личный кабинет на портале госуслуг или на сайте Пенсионного фонда, так и лично, подав заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда или в МФЦ.