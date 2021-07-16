Замалчивание о единичных случаях заболевания АЧС обернулось новой эпидемией в Псковской области

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В регионе владельцы личных подсобных хозяйств скрывали факты заражения свиней африканской чумой. Об этом сегодня, 16 июля, рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина.

По её словам, к эпидемии АЧС привело грубое нарушение правил содержания свиней в домашних хозяйствах. Кроме того, жара поспособствовала распространению вируса.

Эксперт добавила, что во многих подсобных хозяйствах свиньи содержались в открытых выгульных площадках, что является прямым нарушением.

«Люди проигнорировали требование и допустили заболевание в личных подсобных хозяйствах», - подчеркнула Вера Бадина.

Председатель считает, что масштабы эпидемии АЧС были бы меньше, если бы свиноводы не утаивали факты заболевания свиней.

Также Вера Бадина добавила, что ЛПХ будут проверены правоохранительными органами.

Напомним, карантинные меры по АЧС введены в ряде районов Псковской области.