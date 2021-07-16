«Газель» сбила 11-летнего велосипедиста в Великих Луках

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ДТП, в результате которого пострадал 11-летний ребенок, случилось в Великих Луках, пишет «Великолукская правда. Новости».

Авария произошла на улице Карла Либкнехта, 13 около 12 часов дня.

Как сообщается, водитель автомобиля «Газель» выезжал с территории двора. В это же время по улице Либкнехта со стороны улицы Пионерской ехал одиннадцатилетний велосипедист. Ребенок выехал прямо перед движущейся машиной, на что водитель «Газели» не успел среагировать и предупредить столкновение.

Сейчас пострадавшего велосипедиста обследуют врачи. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.