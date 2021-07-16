377 лифтов необходимо поменять в Псковской области

.

377 лифтов в регионе подлежат замене. Об этом сообщил гендиректор Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин 16 июля.

Гендиректор отметил, что замена лифтового оборудования - одна из важнейших задач капитального ремонта.

«У нас грядёт март 2024 года, когда мы должны заменить все лифты с истекшим сроком периода эксплуатации. Сегодня 377 лифтов требуют замены, запланировано всего лишь 186», – заявил Константин Цицин.

Чтобы успеть заменить лифты, эксперт посоветовал властям региона прибегнуть к финансовым услугам, при которых возможна отсрочка платежа, то есть факторингу.

Ранее сообщалось о предстоящей замене 119 лифтов псковских домов в течение 2021 года.