Как псковичи во главе с Юлией Пересильд помогли пережить отключение воды приютским собакам

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Жители города и известная актриса родом из Пскова Юлия Пересильд помогли приюту «Шанс» подготовиться к предстоящему отключению воды, которое пройдет 17 июля. Об этом сообщили волонтеры приюта.

Как говорят сотрудники «Шанса», питьевую воду для собак работники приюта подготовить смогут, а вот количество воды для приготовления каши и последующей отмывки бака и мисок подготовить в условиях приюта просто невозможно. Именно поэтому было принято решение на день 17 июля перейти на сухой и влажный корм.

200 подопечным собакам было необходимо 7 больших мешков сухого корма. Благодаря неравнодушным псковичам сотрудники приюта смогли закупить необходимое на завтрашний день количество еды.

Помимо этого, приятным сюрпризом для собак стал подарок от актрисы Юлии Пересильд в виде семи мешков сухого корма.

Коллектив приюта сердечно благодарит всех, кто принял участие в жизни собак.

«Это большое счастье - жить в городе, где столько неравнодушных людей, готовых помогать и поддерживать в трудную минуту», - отметили в «Шансе».