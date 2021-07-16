7 лет проведет в колонии Куньинский убийца

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Почти к 7 годам колонии приговорён убийца из Куньинского района. Дело об убийстве в деревне Кожино рассмотрел Великолукский районный суд. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Напомним, в ночь с 1 на 2 июня 2020 года подсудимый распивал спиртное вместе со своими товарищами.

В разгар посиделок мужчины поссорились. Подсудимый взял в руки хранившееся за диваном в доме незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье и выстрелил в одного из присутствовавших. Раненый мужчина умер на месте.

Суд приговорил убийцу виновным и лишил свободы на 6 лет 9 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск в размере 1 миллиона рублей.