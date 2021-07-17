Проблема с нехваткой вакцины уже решена — Ведерников

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В своём еженедельном обращении к жителям Псковской области глава региона Михаил Ведерников прокомментировал обращения псковичей на тему нехватки вакцины. По его словам, эта проблема уже решена.

«На этой неделе действительно в ряде учреждений заканчивались препараты. Произошёл сбой в поставках», - заявил Михаил Ведерников.

Как сообщает губернатор, не все медучреждения своевременно заносили данные о привитых в единый реестр Минздрава. «По этой причине федеральный центр видел у нас несколько больше вакцины, чем есть на самом деле. Справедливости ради нужно сказать, что и сама электронная база периодически подвисает из-за большого числа пользователей», - подчеркнул Михаил Ведерников.

«Новая партия поступит в регион на днях. В дальнейшем по этой причине задержек быть не должно», - пообещал Михаил Ведерников.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцина от COVID-19 закончилась в ряде районов Пскова.