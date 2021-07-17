Масштабная церемония закрытия «Летнего университета» состоялась в Пскове

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Проект Союзного государства «Летний университет» подошел к концу. Сегодня, 17 июля, на территории городского пляжа прошла церемония закрытия. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Пскове».

Началась церемония с официальной части. Далее - авиашоу: зрители увидели в небе Пскова радиоуправляемые вертолеты с флагами стран Союзного государства - России и Белоруссии. Завершилась церемония массовым заплывом участников и волонтеров проекта на SUP-бордах по реке Великой.

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Во время «Летнего университета», реализуемого Минобрнауки РФ в 12 вузах страны, участники проекта изучали медиареальность как феномен современной культуры. За это время студенты слушали лекции и посещали экскурсии, занимались различными видами спорта и участвовали в мастер-классах псковских мастеров по каллиграфии, живописи и керамике.