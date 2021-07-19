20 псковичей эвакуировали из-за пожара в многоэтажке этой ночью

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Сегодня в 00.39 на Леона Поземского, 126 в комнате на третьем этаже произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По одной из версий, хозяин квартиры, где произошло возгорание, часто выпивает. В день происшествия он также выпивал вместе со своей знакомой, а после уснул. В этот момент, предположительно, и произошло возгорание дивана.

Согласно другой версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем во время приготовления пищи.

Возгорание ликвидировали пожарные. По предварительным данным, 20 человек, в том числе ребенка, пришлось эвакуировать. Для ликвидации пожара использовалось 5 единиц техники, 13 человек были задействованы для тушения.

Виновник возгорания был эвакуирован из очага пожара и осмотрен врачами. От госпитализации отказался.