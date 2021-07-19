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Происшествия19 июля 2021 10:54

Двое мужчин погибли на воде за сутки в Псковской области

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Тела двух мужчин были найдены в водоемах за сутки в Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

18 июля 18-летнего юношу обнаружили члены поисково-спасательного отряда города Великие Луки в озере Зеленое в деревне Плаксино Великолукского района.

В тот же день из водоема в деревне Лопатово Псковского района спасатели извлекли тело 53-летнего утонувшего мужчины.

Обстоятельство гибели мужчин до сих пор выясняются. Тела погибших переданы сотрудникам полиции.