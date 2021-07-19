«Лиза Алерт» приглашает на вводную лекцию всех желающих в Пскове

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Вводную лекцию для новичков проведет поисковый отряд «Лиза Алерт» в Псковской области. Она пройдет 21 июля в 20:00 в Финском парке Пскова. Об этом сообщили волонтеры.

Присутсвующим расскажут о жизни отряда «Лиза Алерт», о том, как он устроен и что нужно, чтобы стать его частью, не имея при этом опыта.

«Добровольцы нужны всегда. Не только пешие поисковики, готовые идти в лес, но и инфорги, картографы, связисты, пилоты квадрокоптеров и многие другие. Это люди, не сумевшие пройти мимо чужой беды. Кто-то нашел применение своим знаниям и навыкам, а кто-то освоил новые. Помочь и правда может каждый», - подчеркнули поисковики.

Координаты места сбора: 57.8225413, 28.3486423.

Лекция пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологичских требований.