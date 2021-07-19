8,5 млн рублей получит Псковская область на развитие добровольчества

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Грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 8,6 млн рублей получит Псковская область на волонтерство. Такое решение было принято после подведения итогов конкурса «Регион добрых дел». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

6 социальных проектов, посвященных экологическому волонтерству, профориентации школьников, повышению уровня медицинской грамотности, развитию внутреннего культурно-познавательного туризма, участвовали во всероссийском этапе. 121,4 балла поставили федеральные эксперты заявке по итогам очной и заочной оценки.

Выигранные средства будут направлены на развитие добровольчества, вовлечение граждан в волонтерскую деятельность, а также поддержку проектов и мероприятий добровольческой направленности некоммерческих организаций и бюджетных учреждений.