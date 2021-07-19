Статистика по ДТП в Псковской области за неделю

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24 ДТП зафиксировано в регионе за минувшую неделю, в результате которых 28 человек пострадали и 1 погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

2042 административных правонарвшения пресекли сотрудники ГИБДД за прошедшую неделю. 67 водителей не побоялись сесть за руль нетрезвыми. Более того, 12 из них сделали это дважды.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения является причиной ДТП и их тяжёлых последствий. Госавтоинспекция призывает вас неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, беречь свои жизни и жизни других участников дорожного движения», – заявили в пресс-службе.