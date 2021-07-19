Семьи с детьми смогут улететь в Калининград из Пскова по сниженным тарифам

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Сегодня, 19 июля, правила субсидирования семейных авиаперелётов по России были утверждены правительством РФ. Теперь семьи с детьми смогут купить билеты на самолёт по сниженной цене. Об этом сообщили на сайте кабмина.

46 авиамаршрутов попали в перечень субсидированных, в том числе Калининград, Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Билет на самолёт по этим маршрутам теперь обойдется от 4,6 до 10,9 тысяч рублей в зависимости от направления.

Льгота доступна при покупке билета с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который с ним полетит.

Билеты по сниженной цене за год смогут приобрести не менее 50 тысяч пассажиров. Всего на эту меру поддержки в текущем году выделено 1,35 млрд рублей.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что субсидирование сделает семейные авиаперелёты доступнее и станет дополнительным стимулом для развития внутреннего туризма.