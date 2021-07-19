«Адская смерть»: 14 полуживых кошек поступили в псковский зооприют

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14 умирающих кошек привезли в псковский приют «Лесопилка». Животные медленно умирали: в полиэтиленовых мешках они задыхались от жары. Об этом сообщили в группе общественной организации «Зоозащита» в социальной сети «ВКонтакте».

В прошедшие выходные в приют приехали мужчина и женщина, в чьем багажнике были упакованы в коробках 14 кошек. По словам приезжих, хозяйка животных умерла. Её «неравнодушные» соседи упаковали кошек и попросили отвезти в приют.

«Я подошла к машине - багажник открыт, стоят коробки с дырками. И вдруг на коробку вылезает кошка. Мокрая, глаза на выкат, язык висит синий, задыхается, падает, хватает воздух снова падает. Она спасла всех остальных», - рассказала руководитель «Зоозащиты» Вера Короткова.

После увиденного волонтеры приюта тут же бросились вызволять бедных животных, перевязанных мешками из-под сахара.

«То, что мы увидели, не поддается никакому описанию. Несколько кошек без сознания. Рыжий мертвый. Остальные цепляются за жизнь. Кровь, рвота, моча, фекалии и запах», - продолжила зоозащитница.

Как говорит Вера Короткова, о медленной смерти кошек, вершившейся прямо в их багажнике, доставившие животных люди, как сами говорят, даже не догадывались.

«Эти люди настолько хладнокровно отнеслись к перевозке животных, что за полчаса до этого спокойно ходили по местной «Пятерочке», где прохладно и можно не торопясь побродить между прилавками, пока в их багажнике задыхались и погибали кошки», - поделилась зоозащитница.

У всех животных была высокая температура, которую зоозащитники пытались сбить водой, вентилятором и мокрыми полотенцами.

«В голову лезло только одно — фашисты, газовые камеры, адская смерть от удушья. Трясло всех нас. Взрослые мужчины не могли прийти в себя. Я кипела, умирала, хватала воздух, теряла сознание вместе с этими кошками. Я невероятно благодарна всем, кто был в тот момент рядом. Только оперативная, сплоченная помощь помогла не приумножить список погибших животных», - рассказала Вера Короткова.

Сейчас кошек рассадили по клеткам, установили для них миски с едой и водой. Животные оказались не дикими, но были крайне напуганы. 13 кошек остались в приюте, а одну забрали в частный пункт передержки "КошАчка".

«Они были там, откуда часто не возвращаются, а раз уж вернулись - это уже космос. Не верите - возьмите себе такое животное и получите доктора, собеседника, охрану, настоящего друга. Приезжайте в приют «Лесопилка» - мы всегда рады добрым гостям», - призвала руководитель «Зоозащиты».