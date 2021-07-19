Врач объяснила псковичам, как перенести жару без кондиционера

.

Медэксперты рекомендуют с осторожностью использовать в жару кондиционеры, пишет «Псковская правда».

Как говорит врач Елена Аверьянова, сильная мощность кондиционера не только охлождает воздух, но и неблагоприятно воздействует на почки.

«Температура воздуха в помещении или автомобиле должна быть не ниже 18С»,- отметила она.

Кроме того, Елена Аверьянова посоветовала избегать замороженных продуктов и очень холодных напитков из-за риска развития острого тонзиллита в связи с резким перепадом температур.

Чтобы не стать жервой жары, доктор также посоветовала придерживаться простых правил: не допускать длительного нахождения на солнце, принимать прохладный душ два раза в сутки, сократить физические нагрузкинагрузки и по возможности устроить сиесту - послеобеденный отдых.

Помимо этого, в жаркие дни следует носить свободную одежду из натуральных тканей светлых тонов, желательно с длинным рукавом и следить за питанием и питьевым режимом:

«Уменьшить количество калорий, особенно за счет жиров и углеводов, чтобы не увеличивать нагрузку на печень и почки, перейти на молочно-растительную диету. Пить не менее двух литров воды (при отсутствии медицинских противопоказаний), включая 4-6 чашек зеленого чая. Сладкая газировка и кондитерские изделия только усилят жажду, так что нужно оставить их на более прохладное время года», - рассказала эксперт.