На нехватку кондиционеров и очередь на их установку жалуются псковичи

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Дефицит кондиционеров и очередь на их установку наблюдается в городе, пишет «Псковская Правда».

Сплит-системы закончились в магазинах. Приобрести их можно, предварительно заказав, что займет около недели. При этом купить бюджетный кондиционер вряд ли получится: систему охлаждения воздуха возможно заказать лишь по цене от 25 тысяч рублей и выше.

Ещё больше трудностей вызовет установка системы. Сообщается, что до 10 августа установить кондиционер не получится - все уже расписано.

Ранее врач дала советы псковичам, как перенести жару без кондиционера.