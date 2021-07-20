На международный кинофестиваль «Западные ворота» псковичи смогут попасть бесплатно

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С 22 по 24 июля в Пскове на 6 площадках пройдет II Международный кинофестиваль «Западные ворота». Об этом сообщили организаторы.

В рамках фестиваля будут обсуждаться тенденции кинематографа в разных странах. Особая задача «Западных ворот» - привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле, подчеркнули организаторы.

Фестивальные показы зрители увидят на шести площадках: Большой концертный зал Псковской филармонии, кинотеатр «Смена», кинотеатр «Победа», креативное пространство «Лофт», отель «Двор Подзноева», палаты «Постникова». Показы во Дворе Подзноева и в палатах Постникова состоятся на открытом воздухе, а жители и гости города посмотрят кино на старинных фасадах города.

Сообщается, что вход на все мероприятия фестиваля бесплатный, по билетам, которые можно приобрести в кассе Псковской областной филармонии.

В конкурсную программу вошли шесть фильмов стран Ганзейского союза, в информационную программу – 44 фильма. С фильма «Александр Невский» Сергея Эйзенштейна начнется масштабный фестиваль. Решение было принято не случайно: в этом году исполняется 800 лет со дня рождения Александоа Невского.

В Международном конкурсе участвует шесть кинокартин из шести стран:

«Серебряные коньки» (Россия), режиссёр Михаил Локшин;

«Голые звери», режиссёр Melanie Waelde (Германия);

«Парк развлечений» (Швеция), режиссёр Бьерн Стейн, Монс Морлинд;

«Тело Христово» (Польша), режиссёр Ян Комаса;

«Елгава 94» (Латвия), режиссёр Янис Абелэ;

«Сыны Дании» (Дания), режиссёр Улаа Салим.

Также сообщается, что в этом году в конкурсную программу вошли короткометражные и детские фильмы.

Помимо этого, на фестиваль в Псков приедут такие именитые деятели кинематографа, как Светлана Немоляева, Анастасия и Мария Мельниковы, Татьяна Колганова, Ольга Хохлова, Гоша Куценко, Олег Урушев, Евгений Айзикович, Павел Смирнов, Стас Мареев, Владимир Ярош, Илья Северов, Вадим Быркин, Светлана Чуйкина и другие.