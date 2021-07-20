Схема движения городских автобусов меняется в Пскове с 21 июля

.

Из-за проведения ремонтных работ на площади Ленина будет закрыто движение общественного транспорта через Ольгинский мост. По этой причине схема движения городских автобусов будет изменена. Об этом сообщили на сайте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Автобусы маршрутов №№ 4, 17, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице М. Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улицу М. Горького, Дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№ 124, 124а следуют от деревни Неёлово по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Юбилейную, через мост А. Невского до улицы Л. Поземского, по улице Л. Поземского с поворотом на хлебокомбинат и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрута № 25 следуют от остановки «ул. Рокоссовского» по улицам Коммунальной, Юбилейной, через мост А. Невского до улицы Л. Поземского, по улице Л. Поземского с поворотом на улицу Ипподромную и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по улицам Коммунальной, М. Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 8А от площади Победы следуют по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект, далее по Октябрьскому проспекту с разворотом на площади Ленина (с обязательной остановкой «Детский мир»), далее по улице Советской, через площадь Победы по улице Кузнецкой через мост имени 50-летия Октября, по улице Юбилейной с поворотом на улицу Яна Райниса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 19 от площади Победы следуют по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект, Октябрьскому проспекту с разворотом на площади Ленина (с обязательной остановкой «Детский мир»), далее по улице Советской, через площадь Победы по улицам Кузнецкой, Юбилейной и далее по маршруту.

Автобусные маршруты №№ 132, 151, следующие на ул. Рокоссовского, от остановки «ул. Гагарина» идут по Октябрьскому проспекту с поворотом на улицу Гражданскую (с обязательной остановкой «ул. Гражданская») через площадь Победы, Дамбу, улицу М. Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршрутам.

Автобус маршрута № 136, 137 (на улицу Текстильную) следует через мост А. Невского до улицы Л. Поземского, по улице Л. Поземского с поворотом на улицу Ипподромную и далее по маршруту.

Изменения маршрутов сохранятся до завершения ремонтых работ.