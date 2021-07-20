Сезон черники и малины 2021: где и по чем купить в Пскове

.

На календаре - середина июля, а это значит, что начался сезон черники и малины. Поэтому пришло время запасаться витаминами на зиму. О том, где и за сколько купить ягоды, читайте в материале «Комсомольской правды в Пскове».

С началом ягодного сезона социальные сети пестрят объявлениями частников «продам чернику». Так называемый магазин покупатель выбирает сам: от дальнего Завеличья до Запсковья расположились частники. Купить «витамины для зрения» псковичам предлагают за 200-250 рублей литр. Однако можно найти и более бюджетные предложения: самая низкая цена - 160 рублей за комбайновый литр. Кроме того, некоторые продавцы даже предлагают доставку товара оптом.

«Доставка от 10 литров, только по городу. Ведро 10 литров - 1500 р.», - предлагает частник Иоанн.

Стоит сказать, что по сравнению с прошлым годом цены на чернику возросли: в 2020 году литр черники можно было купить, в среднем, за 130 рублей.

«Принимают здесь уже 220 р/кг. Никто не несёт... Черника полусухая, по ягодке на кусте, а слепни-сжирают даже опрысканным... Я такого кошмара ещё не помню...себе-то не собрать! Какой там сдавать?! Вот жду, когда эти ,,мухи злые’’ исчезнут, чтоб себе собрать хоть сколько-нибудь», - пишет псковичка в грибном сообществе.

Фото из сообщества "Грибы Псковской и рыбалка на Чудском"

Победительница грибного конкурса Комсомолки в 2020 году Анна Пшеницына удивляется, что сезон нынче совсем не выдался.

.

Лесная ароматная малина в этом году также обойдется псковичам дороже: за контейнер 0.75 литра интернет-продавцы просят, в среднем, 400 рублей.

При желании и находчивости псковичи умудряются собрать себе витаминов с лихвой и, вдохновлённые урожаем, делятся картинами из ягод.