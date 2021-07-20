Дефицит грибов наблюдается в этом сезоне в Псковской области

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Июль - излюбленный месяц грибников. Однако летний сезон 2021 года не радует псковских лесников урожаем. На это «Комсомольской правде в Пскове» пожаловались местные грибники.

По словам грибника со стажем в 10 лет Марины Н., излюбленные женщиной экологически чистые места Печорского района перестали давать прошлогодние урожаи.

«Сейчас дефицит грибов, мы пока сняли свои объявления. Давно не было дождей и грибы пропали. На прошлой неделе немного прошли дожди и теперь мы ждём. Может даже белые появятся. Но цена, конечно, подскочила из-за этого», – поделилась с корреспондентом kp.ru опытный грибник.

Средний «тариф» на лисички в 2021 году - 350 рублей за кило.

В этом году из-за дефицита многие частники распродают прошлогодние остатки замороженных и сушеных грибов и довольствуются сезоном ягод, собрать которые мешают только слепни. Где купить и по чем купить малину и чернику в Псковской области (Подробности).

Псковские грибники надеятся, что дожди принесут долгожданный урожай, а пока те, кто в прошлом году возвращался домой после недолгой тихой охоты с несколькими ведрами грибов на любой вкус, в этом году еле-еле набирают на сковородку.

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