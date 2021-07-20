4 псковича пострадали при столкновении микроавтобусов на Инженерной

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В Пскове 4 человека пострадали в ДТП, в котором столкнулись 2 микроавтобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария случилась 20 июля около 13:30 на улице Инженерной рядом со зданием ГУ МЧС России по Псковской области.

Как сообщается, после столкновения микроавтобусы Fiat и Volkswagen перевернулись. Предварительно, 4 человека пострадали. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, АСС, МЧС и бригада врачей скорой медицинской помощи.

Обстоятельства аварии выясняются.