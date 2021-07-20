Псковичка украла 120 тысяч с карты дальнобойщика

.

Дальнобойщика обокрала жительница Пушкинских Гор. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пострадавший мужчина пришёл в полицию и сообщил, что у него пропала банковская карта. С неё было снято 120 тысяч рублей. Как выяснили сотрудники полиции, вором оказалась 45-летняя неработающая жительница Пушкинских Гор. Банковская карта изъята. Заведено уголовное дело.

18 июля в Печорах также обокрали 24-летнего молодого человека. Пока он купался, из карманов его одежды вытащили карту, а позднее сняли с неё 20 тысяч рублей. Похитителя нашли: ею оказалась 19-летняя безработная жительница Печор. Девушка дала признательные показания. Чужими средствами она расплачивалась за покупки в магазинах. За кражу возбуждено уголовное дело.