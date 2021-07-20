Жители Неелово просят о новой детской площадке

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Псковичи жалуются на отсутствие места для детских игр на свежем воздухе в деревне Неелово-2. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» стало известно из жалобы на сатйе губернатора Псковской области.

По словам жительницы деревни Неелово-2, детям разных возрастов негде коротать летом досуг. По этой причине многие школьники идут развлекаться на железную дорогу.

«Есть лишь неподалёку от нового детского сада, в районе д.17 по улице Радужной заброшенная детская площадка, скамейки. Никто ее не облагораживает и даже не косит траву. Возможно ли облагородить или создать новое место для проведения досуга детей, починить или поставить новую детскую площадку?», - интересуется псковичка.