Псковская музыкальная школа получила новые инструменты и мебель

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В детскую музыкальную школу № 2 завезли новые инструменты, мебель и учебные пособия на сумму более 4,8 млн рублей. Обновление учреждения произошло благодаря федеральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации.

40 новыми креслами, роялем Kawai GX7 и аккордеоном Ballone Burini преобразился концертный зал музыкальной школы.

Помимо этого, в учреждение доставили новые учебники и рабочие тетради по сольфеджио для учеников с 1 по 7 класс, хрестоматии для скрипки, баяна, виолончели и прочую специальную литературу, а также интерактивные пособия по слушанию музыки.

Как отметил директор музыкальной школы Юрий Наконечный, участие в нацпроекте «Культура» – важный шаг в развитии учреждения.

«Модернизация учреждения привлечет ещё больше детей и взрослых к культурно-образовательной деятельности, даст возможность раскрыть их творческий потенциал и продемонстрировать свои таланты», – подчеркнул он.

Сегодня в детской музыкальной школе имени Мусоргского учатся около 650 юных музыкантов.