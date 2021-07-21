Пскович сядет в тюрьму за ложное сообщение о готовящемся взрыве

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Прокуратура поддержала обвинение в адрес жителя Пскова за дезинформацию о готовившемся взрыве. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в ведомстве.

6 ноября 2020 года пьяный мужчина позвонил по номеру «112» и сообщил оператору заведомо ложную информацию о том, что он готовится произвести взрыв в своей квартире одного из домов Пскова. На вызов псковича приехали спецслужбы. После их проверки взрывных припасов обнаружено не было. Факт терроризма не подтвердился.

Виновному суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.