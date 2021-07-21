В Псковскую область приезжают россияне из других стран, чтобы сделать прививку от COVID-19

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В Псковскую область для вакцинации от коронааируса приезжают граждане России из других стран, в том числе Латвии и Эстонии. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

По её словам, сделать прививку можно в медучреждениях на пограничных территориях.

«Вакцина, которая есть в гражданском обороте, предназначена для граждан РФ, независимо от их места проживания. Если есть документ, подтверждающий гражданство, человек может прийти и привиться», - добавила Марина Гаращенко.

Как сообщает медэксперт, подобные обращения поступают, услуга пользуется спросом.