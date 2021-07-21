Гоша Куценко пройдет по красной дорожке кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

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На международный кинофестиваль «Западные ворота» в Псков приедет заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы фестиваля.

Вместе с Гошей Куценко гостями фестиваля станут народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, известная всем по картине «Служебный роман», актриса театра и кино Ольга Хохлова, любимая зрителями по ролям в «Возвращении Мухтара» и «Кадетстве», а также многие другие звезды отечественного кинематографа.

Сообщается, что 23 июля в 19:00 в «Зеленом театре» пройдет концерт Гоши Куценко. Попасть на него псковичи смогут по билетам, для получения которых необходима предварительная заявка.

Напомним, открытие фестиваля «Западные ворота» состоится 22 июля и завершится он 24 июля. За три дня жители и гости города смогут посмотреть конкурсные фильмы из России, Дании, Швеции, Германии, Латвии и Польши на 6 площадках Пскова, среди которых кинотеатр «Победа» и Двор Поздноева. Помимого этого, на время фестиваля жители города станут главными судьями ставших у себя на родине лучшими фильмов: перед каждым просмотром зрители получат оценочные листы, после заполнения которых будет определен победитель.

На все показы масштабного фестиваля псковичи смогут попасть бесплатно, необходимо лишь заранее позаботиться о получении билетов. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.