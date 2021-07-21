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Дом. Семья21 июля 2021 15:59

Режим ЧС расширяется: чума свиней обнаружена ещё в одном районе Псковской области

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 21 июля, очаг африканской чумы свиней выявили в Плюсском районе. Об этом сообщили в флициальном Telegram-канале Псковской области.

«Сегодня в распоряжение администрации области были внесены изменения, согласно которым режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией АЧС распространён также и на Плюсский район», – пишут в ТГ-канале.

С сегодняшнего дня часть территории Плюсского района вошла в зону наблюдения одного из эпизоотических очагов соседнего района.

Напомним, ранее карантинные мероприятия были назначены в ряде районов Псковской области.