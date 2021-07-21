Произведением искусства могут стать старые «железяки» в Пскове

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Конструкции из металла, замененные на новые после общегородского отключения воды, претендуют на звание арт-объектов, пишет «Псковская правда».
Такое предложение выдвинул известный псковский архитектор Владимир Шуляковский.
«Какие красивые железяки! Только не на металлолом! Из них можно сделать фантастическую малую архитектурную форму!» - написал он в соцсети.
Директор Горводоканала Пскова Константин Болотин разделил желание архитектора и пообещал передать конструкции для создания арт-объектов.
«Мы не думали о высокохудожественных произведениях, но если кто-то хочет, то мы предоставим», - заявил он, добавив, что, возможно, теперь и сам Горводоканал оставит себе что-то на память.
До предложения архитектора непригодные детали планировалось сдать в металлом.
Напомним, «уникальные» конструкции были извлечены во время проведения ремонтных работ 17 июля.