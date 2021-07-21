Какие фильмы покажут псковичам на фестивале «Западные ворота»

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6 кинокартин станут участниками международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 22 по 24 июля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы фестиваля.

На суд зрителей будут вынесены следующие фильмы: «Серебряные коньки» (Россия), реж. Михаил Локшин; «Голые звери», реж. Melanie Waelde (Германия); «Парк развлечений» (Швеция), реж. Бьёрн Стейн, Монс Морлинд; «Тело Христово» (Польша), реж. Ян Комаса; «Елгава – 94» (Латвия), реж. Янис Абелэ; «Сыны Дании» (Дания), реж. Улаа Салим.

Каждая из перечисленных картин уже получила высокую оценку и удостоилась звания лучшей у себя на родине. Теперь возможность бесплатно прикоснуться к выдающимся зарубежным картинам появится у псковичей.