Премьера картины «Золотые соседи» пройдет в Пскове 23 июля

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Премьерный показ фильма от «Ленфильма» «Золотые соседи» в рамках фестиваля «Западные ворота» состоится в БКЗ Псковской филармонии 23 июля в 21:00. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Действие фильма происходит в питерской коммуналке. Ее обитатели не родственники, а всего лишь соседи со своими привычками и мечтами. Неожиданно им предоставляется возможность разъехаться по отдельным квартирам, и тут они понимают, насколько дорожат друг другом.

В картине снялись звезды отечественного кинематографа: Светлана Немоляева, Анастасия Мельникова, Лия Ахеджакова, Михаил Боярский, Александр Баширов, Анвар Либабов, Семен Стругачев, а также молодые актеры. Помимо этого, одну из ролей сыграл певец и композитор Сергей Шнуров.

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