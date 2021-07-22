«Утопили туризм»: «Мазде»-амфибии запретили речные прогулки в Пскове

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ГИМС запретил выходить на воду плавательной машине, которую сделал житель Пскова Илья Герасимов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Плыву себе по реке тихим ходом вдоль берега, никого не трогаю, и тут подлетает катер ГИМС. Передали послание от главного — долго думали, совещались и вынесли запрет кататься по реке. Несмотря на то, что автомобиль оснащен всеми средствами спасения, имеет корпус, который невозможно утопить, даже если открыть все двери», - поделился Илья Герасимов.

Как говорит пскович, его изобретение могло способствовать развитию туризма. Илья Герасимов даже составил целую программу: форсирование реки на День города совместно с музеем армии и флота, чтобы почтить память павших воинов-освободителей Пскова, создание патриотического детско-юношеского кружка, чтобы приобщить молодежь к технике.

«Я не занимался бизнесом, не брал денег. Мой проект был настроен на радость, на счастье, улыбки детей. Чтобы люди увидели что-то необычное и поверили в невозможное», - сожалеет пскович.