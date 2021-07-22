40 деятелей искусств приедут из Санкт-Петербурга на открытие «Западных ворот» в Пскове

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На открытие международного кинофестиваля «Западные ворота» в Псков приедут 40 гостей из культурной столицы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы фестиваля.

Также известно, что традиционной для кинофестиваля станет красная дорожка - главный атрибут мероприятия.

Помимо гостей из Санкт-Петербурга, по Красной дорожке пройдутся Гоша Куценко, Светлана Немоляева и другие звезды отечественного кинематографа.

Напомним, «Комсомольская правда в Пскове» является официальным информационным партнёром фестиваля.

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