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Звезды22 июля 2021 12:24

40 деятелей искусств приедут из Санкт-Петербурга на открытие «Западных ворот» в Пскове

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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На открытие международного кинофестиваля «Западные ворота» в Псков приедут 40 гостей из культурной столицы. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы фестиваля.

Также известно, что традиционной для кинофестиваля станет красная дорожка - главный атрибут мероприятия.

Помимо гостей из Санкт-Петербурга, по Красной дорожке пройдутся Гоша Куценко, Светлана Немоляева и другие звезды отечественного кинематографа.

Напомним, «Комсомольская правда в Пскове» является официальным информационным партнёром фестиваля.

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