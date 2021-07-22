Получить бесплатные билеты на кинопоказы еще могут успеть псковичи

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Попасть на конкурсную программу международного кинофестиваля «Западные ворота» еще есть возможность у жителей Пскова. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщила директор фестиваля Елизавета Барышникова.

Посмотреть фильмы стран-участниц фестиваля можно в кинотеатрах «Смена» и «Победа», предварительно получив в кассе билет на показ.

Сообщается, что билеты на открытие, закрытие и мероприятия на площадках под открытым небом уже разобраны.

Напомним, «Комсомольская правда в Пскове» является официальным информационным партнёром фестиваля.