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Звезды22 июля 2021 14:59

Фигуры мемориала «Князь Александр Невский с дружиной», который возведут на Чудском озере, представили в Химках

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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Вчера, 21 июля, состоялся пресс-показ многофигурной скульптуры для будущего мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной», который расположится на берегу Чудского озера в 2021 году. Об этом сообщили на сайте военно-исторического общества.

Журналистам впервые показали полноразмерную центральную фигуру мемориала - Александра Невского, созданного из глины, и фигуры спешившихся витязей, изготовленных в бронзе. Помимо этого, представители СМИ увидели, как формируют и отливают элементы скульптур из бронзы, а также их контрольную сборку.

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Мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной» будет возведен уже в этом году в районе д. Самолва Гдовского района Псковской области - на берегу Чудского озера, где в 1242 году произошло Ледовое побоище.

Весь фоторепортаж смотрите по ссылке.