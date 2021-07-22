На выставку «Псков в кино» приглашают гостей и жителей города

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Выставка разместится на набережной реки Великой под Ольгинским мостом. Экспозиция включена в программу II Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходит в Пскове с 22 по 24 июля. Об этом сообщили организаторы.

Благодаря выставке зрители узнают, как зарождалось кино на Псковской земле. 12 уникальных стендов с редкими афишами и фотографиями предстанут к вниманию псковичей.

Побывать на выставке можно до закрытия кинофестиваля.

Напомним, «Комсомольская правда в Пскове» является официальным информационным партнёром фестиваля.