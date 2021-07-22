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Звезды22 июля 2021 15:54

О получении «Пушкинских карт» с 3 тысячами на счету смогут узнать псковичи по единому номеру

Ольга ДАВЫДОВАОльга ДАВЫДОВА
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С 15 августа заработает колл-центр, отвечающий на вопросы граждан о «Пушкинских картах». Об этом сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Чтобы программа заработала вовремя, с 15 июля по 1 августа учреждения культуры должны зарегистрироваться на платформе «PRO.Культура.рф. Контактный телефон по работе на сайте: 8-800-200-37-17.

Напомним, на зачисленные на карту деньги молодежь от 14 до 22 лет сможет посещать театры, музеи, выставки и другие учреждения культуры, участвующие в программе.