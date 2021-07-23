Бесплатные показы датских и латвийских кинокартин состоятся в Пскове 23 июля

.

Сегодня, 23 июля, согласно конкурсной программе кинофестиваля «Западные ворота», псковичам покажут фильмы от стран-участниц Латвии и Дании. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы фестиваля.

В 16:00 жители и гости города смогут посмотреть на экране кинотеатра «Победа» картину «Сыны Дании», реж. Улаа Салим. Фильм завладеет внимаем зрителей на 2 часа.

А в 19:00 в этом же месте организаторы покажут картину уже от Латвии «Елгава 94», реж. Янис Абеле. Фильм продлится 80 минут.

Бесплатные билеты на показы можно приобрести в кассе кинотеатра «Смена» перед началом фильма. Через него же осуществляется вход в кинотеатр «Победа».

Напомним, «Комсомольская правда в Пскове» является официальным информационным партнёром фестиваля.